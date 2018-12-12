شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس الاقتصادي» يستعرض آلية قياس التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع له مساء أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيال آلية قياس وحوكمة إجراءات التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي، تضمنت أهداف حوكمة النماذج الاقتصادية، وأهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية، ونموذج الحوكمة المستخدم في بعض الجهات الدولية، وكذلك النموذج المقترح لحوكمة النماذج في المملكة. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع له مساء أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيال آلية قياس وحوكمة إجراءات التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي، تضمنت أهداف حوكمة النماذج الاقتصادية، وأهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية، ونموذج الحوكمة المستخدم في بعض الجهات الدولية، وكذلك النموذج المقترح لحوكمة النماذج في المملكة. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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