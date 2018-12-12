شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي البشير ويهنئ كينياتا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير، في ضحايا تحطم طائرة في ولاية القضارف وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ تحطم طائرة في ولاية القضارف، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى لهم الرحمة، وراجياً للمصابين الشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس أوهورو كينياتا، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.