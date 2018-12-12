شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي مستجدات المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه أمس (الثلاثاء)، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركنغ، العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.