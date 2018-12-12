شكرا لقرائتكم خبر عن نظام شرطة البيئة والعمالة الأوغندية أمام «الشورى».. الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية المقدم من أعضاء حاليين وسابقين، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من أعضاء المجلس الدكتور محمد الجرباء، والدكتور محمد الحيزان، والدكتور سالم الحربي. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مقترح تعديل نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن إعادة دراسة مشروع نظام عقد الاتفاقات الدولية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة، بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، ووزارة العمل والأجناس والتنمية في أوغندا، إضافة إلى مناقشة تقارير وزارة النقل، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة الخدمة المدنية، ومؤسسة البريد السعودي، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويناقش المجلس كذلك وجهات نظر عدد من اللجان وتقارير أجهزة حكومية أخرى، من أهمها وجهات نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقارير السنوية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة

يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية المقدم من أعضاء حاليين وسابقين، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من أعضاء المجلس الدكتور محمد الجرباء، والدكتور محمد الحيزان، والدكتور سالم الحربي. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مقترح تعديل نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن إعادة دراسة مشروع نظام عقد الاتفاقات الدولية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة، بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، ووزارة العمل والأجناس والتنمية في أوغندا، إضافة إلى مناقشة تقارير وزارة النقل، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة الخدمة المدنية، ومؤسسة البريد السعودي، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويناقش المجلس كذلك وجهات نظر عدد من اللجان وتقارير أجهزة حكومية أخرى، من أهمها وجهات نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقارير السنوية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى عدد من الاتفاقات مع بعض الدول من بينها مذكرتا تفاهم بين المملكة والإمارات في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والأرشيف الوطني في الإمارات.

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