شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم منذ إنشائه 492 مشروعا إنسانيا لـ 42 دولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz-

تضطلع المملكة بدورها الإغاثي والإنساني تجاه المجتمع الدولي، استشعاراً منها للمسؤولية الاجتماعية وأهمية الوقوف مع الإنسان المضطر أو المنكوب لرفع معاناته أينما وُجد؛ وعبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقدم المملكة مشاريع الخير لأرجاء المعمورة، حيث بلغ عدد مشاريع المركز منذ إنشائه في مايو 2015 حتى نهاية نوفمبر 2018، 492 مشروعاً لـ42 دولة، بقيمة إجمالية بلغت 1.979.808.924 دولاراً، بالتعاون مع 125 شريكاً.

وشملت المشاريع المنفذة قطاعات حيوية متنوعة، ففي مجال الأمن الغذائي نفذ المركز167 مشروعاً، بقيمة 537.856.644 دولاراً، أما مجال الصحة فقد نفذ 145 مشروعاً بإجمالي 471.122.577 دولارا، وفي مجال التعافي المبكر 31 مشروعاً، بتكلفة 160.276.571 دولارا، أما في مجال الإيواء والمواد غير الغذائية فقد نفذ 28 مشروعاً، بتكلفة 120.240.821 دولارا، وفي مجال المياه والإصحاح البيئي نفذ المركز 25 مشروعا، بتكلفة 126.938.242 دولارا، وفي مجال القطاعات المتعددة نفذ المركز 25 مشروعاً بتكلفة 112.583.242 دولارا، وفي مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية تم تنفيذ 24 مشروعا بتكلفة 223.174.878 دولارا، وفي مجال التعليم بلغت المشاريع 18 مشروعا بتكلفة بلغت 77.738.631 دولارا، وفي مجال الحماية بلغت المشاريع 15 مشروعا بقيمة 50.728.920 دولارا، أما مجال الخدمات اللوجستية فبلغت 8 مشاريع بقيمة 42.848.883 دولارا، وفي مجال التغذية 5 مشاريع بقيمة 40.299.515 دولارا، وبمجال الاتصالات في حالات الطوارئ نفذ المركز مشروعا واحدا بقيمة 16 مليون دولار، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه من مشاريع 1.979.808.924 دولارا.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بادر المركز بتقديم العون والمساعدة للأشقاء في اليمن عبر تنفيذ حزمة من المشاريع، بالتعاون مع 80 شريكاً، حيث شملت خلال الفترة من شهر مايو 2015 حتى نهاية نوفمبر 2018، 301 مشروع، بقيمة إجمالية 1.672.526.969 دولاراً، في مجالات الصحة، والأمن الغذائي، والتعافي المبكر، والقطاعات المتعددة، والإيواء والمواد غير الغذائية، والمياه والإصحاح البيئي، إلى جانب دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، والحماية، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتغذية، والاتصالات في حالات الطوارئ. كما امتدت إنسانية الخير التي يضطلع بها المركز لنجدة ومساعدة النازحين الروهينغا داخل ميانمار، واللاجئين في بنغلاديش، وبمشاركة خمسة شركاء نفذ المركز من مايو 2015 حتى نهاية نوفمبر 2018، 12 مشروعاً بقيمة إجمالية 16.804.421 دولارا، شملت مجالات الأمن الغذائي، والتعافي المبكر، والقطاعات المتعددة، والإيواء والمواد غير الغذائية، إلى جانب المياه والإصحاح البيئي، والتعليم، والصحة. وامتداداً للعطاء الإنساني للمملكة تجاه الأشقاء أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب السوري جراء ما يعانيه من ظلم وتهجير، إذ نفذ بمشاركة 15 شريكاً من مايو 2015 حتى نهاية نوفمبر 2018، 49 مشروعاً، بقيمة 83.234.500 دولار، انصبت في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعافي المبكر، والحماية، والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والتعليم إلى جانب التغذية، والقطاعات المتعددة. ولتخفيف وطأة الفقر الذي يعانيه الصوماليون، نفذ المركز بمشاركة 7 شركاء، من مايو 2015، حتى نهاية نوفمبر 2018، 9 مشاريع، بقيمة إجمالية 21.951.030 دولارا، شملت الأمن الغذائي، والقطاعات المتعددة، والمياه والإصحاح البيئي.