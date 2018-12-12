شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يفتتح مؤتمر مخاطر التصنيف والإقصاء.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الأربعاء) مؤتمر رابطة العالم الإسلامي «الوحدة الإسلامية.. مخاطر التصنيف والإقصاء». وأبلغ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، أن المشاركين في المؤتمر أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة، ويهدف المؤتمر إلى وضع خطة إستراتيجية شاملة للتصدي لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي، وإيجاد قنوات للتواصل بين أتباع المذاهب الإسلامية لبناء جسور الثقة والتفاهم والتعاون على المشتركات الإنسانية الجامعة، ومحاصرة الخطاب الطائفي والمتطرف، وجمع كلمة العلماء والدعاة، وتقريب وجهات النظر بينهم، والتأكيد على مسؤوليتهم في توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم، ونشر قيم الوسطية وتعميق أواصر التآخي والتآلف بين المسلمين ونبذ خطاب العداء والفرقة، وبحث مسألة الخصوصية المذهبية وثقافة الاختلاف، ومناقشة معوقات الوحدة الإسلامية والدعاوى الطائفية الرامية لبث التكفير والتطرف والفكر الطائفي، والشراكة الحضارية مع غير المسلمين وسُبُل مواجهة الإسلاموفوبيا.

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الأربعاء) مؤتمر رابطة العالم الإسلامي «الوحدة الإسلامية.. مخاطر التصنيف والإقصاء». وأبلغ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، أن المشاركين في المؤتمر أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة، ويهدف المؤتمر إلى وضع خطة إستراتيجية شاملة للتصدي لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي، وإيجاد قنوات للتواصل بين أتباع المذاهب الإسلامية لبناء جسور الثقة والتفاهم والتعاون على المشتركات الإنسانية الجامعة، ومحاصرة الخطاب الطائفي والمتطرف، وجمع كلمة العلماء والدعاة، وتقريب وجهات النظر بينهم، والتأكيد على مسؤوليتهم في توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم، ونشر قيم الوسطية وتعميق أواصر التآخي والتآلف بين المسلمين ونبذ خطاب العداء والفرقة، وبحث مسألة الخصوصية المذهبية وثقافة الاختلاف، ومناقشة معوقات الوحدة الإسلامية والدعاوى الطائفية الرامية لبث التكفير والتطرف والفكر الطائفي، والشراكة الحضارية مع غير المسلمين وسُبُل مواجهة الإسلاموفوبيا.

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