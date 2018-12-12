شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لمحاكمة لبناني متهم بالإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعداً للنظر في الدعوة المقامة من النيابة العامة ضد المدعى عليه سمير علي بشير ـ لبناني الجنسية ـ بموجب هوية المقيم رقم 2253626820، يوم الأحد 16 / 04 / 1440، الساعة التاسعة صباحاً للنظر في قضيته المنظورة لدى المكتب القضائي السابع.

ودعت المحكمة المدعى عليه للحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض، مؤكدة أنه في حال عدم حضوره أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.