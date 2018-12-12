شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لمحاكمة لبناني متهم بالإرهاب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)حددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعداً للنظر في الدعوة المقامة من النيابة العامة ضد المدعى عليه سمير علي بشير ـ لبناني الجنسية ـ بموجب هوية المقيم رقم 2253626820، يوم الأحد 16 / 04 / 1440، الساعة التاسعة صباحاً للنظر في قضيته المنظورة لدى المكتب القضائي السابع.
ودعت المحكمة المدعى عليه للحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض، مؤكدة أنه في حال عدم حضوره أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لمحاكمة لبناني متهم بالإرهاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .