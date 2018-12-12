شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر: تنفيذ القصاص في قاتل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)نفذت وزارة الداخلية أمس (الثلاثاء) في الخبر بالمنطقة الشرقية، حكم القتل قصاصاً في الجاني أحمد بن مسفر بن شعبان المعاوي (سعودي الجنسية)؛ لإقدامه على قتل محمد بن عبدالله بن محمد العسيري (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه وضربه مما أدى لوفاته.
وأوضحت في بيان لها أنه صدر صك بحقه من المحكمة العامة يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصر من ورثة القتيل ورشده ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر من ورثة الوكيل ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
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