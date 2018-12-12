شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عفت لـ«الخليج 365»: 88 منحة جزئية في 13 تخصصا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ذكرى السلمي (جدة)

طرحت جامعة عفت منحا دراسية جزئية (50%) لـ 88 طالبة في جميع التخصصات في مرحلة البكالوريوس (13 تخصصا). وأوضحت رئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء جمل الليل لـ "الخليج 365" أن الخطوة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بخدمة المجتمع وتطويره عبر توفير أفضل تعليم لفتيات وسيدات المجتمع، وتقديم الدعم لهن لتحقيق أحد أهداف رؤية 2030 بزيادة عدد الوظائف للسيدات. وأضافت أن شروط الالتحاق بالمنحة تتمثل في الأولوية في التقديم على أن تكون نسبة المتقدمة لا تقل عن 80% في الثانوية، وتم فتح المجال للمتقدمات المحولات من الجامعات الأخرى.

يشار إلى أن جامعة عفت توفر 13 تخصصاً لدرجة البكالوريوس، منها تخصصات تعرض لأول مرة في السعودية، مثل الإنتاج المرئي والرقمي، إدارة العمليات والمعلومات، الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، الريادة في الأعمال، والعمارة، والتصميم، كما توفر تخصصات أخرى هي اللغة الإنجليزية والترجمة، علم النفس، المالية، التسويق، إدارة الموارد البشرية، علوم الحاسب الآلي، ونظم المعلومات.