شكرا لقرائتكم خبر عن منع حرمان أي طالب من الاختبارات إلا بقرار.. والنتائج قبل 19 الجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

في الوقت الذي استعد فيه أكثر من مليوني طالب وطالبة لدخول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول الأحد القادم. أكدت وزارة التعليم على كافة إداراتها بتطبيق اللائحة المنظمة للاختبارات والتقويم المستمر لجميع المدارس الحكومية والأهلية.

وفي الرياض حددت إدارة التعليم بداية الاختبارات عند الساعة 7.30 صباحاً للمدارس النهارية، الساعة 3.30 عصراً لليلية، والاستراحة بين الفترتين 30 دقيقة.

وشددت تعليم الرياض على تطبيق لائحة الاختبارات والعمل على إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الأول وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي قبل يوم غد (الخميس) كما شددت على الـتأكد من اعتماد تقييم الفصل الأول لجميع الصفوف في نظام نور لتمكين أولياء الأمور والطلاب من الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم.

وأكدت إدارة تعليم الرياض عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب مهما كانت الأسباب، كما لا يتم تقديم الاختبار لأي سبب كان إلا بخطاب من إدارة الاختبارات والقبول. وأشارت إلى أن تطبيق الاختبارات البديلة التي تجرى في الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثاني للغائبين بأعذار مقبولة من صلاحيات قادة المدارس ولا تحتاج للرجوع إلى إدارة الاختبارات والقبول.

وأكدت إدارة تعليم الرياض ضرورة حصر مدارس النظام الفصلي الثانوية للطلاب المكملين وتجهيز الكشوف والجداول الخاصة بالدور الثاني وتسليم الطلاب إشعاراتهم وتبليغهم بمواد الاختبار قبل الإجازة، وأن اختبارات الدور الثاني للنظام الفصلي تبدأ مع بداية الفصل الثاني لمدة أسبوعين وتشمل الطلاب المكملين في الفصل الأول والمتعثرين من الأعوام السابقة في المستوى الأول والثالث والخامس.

ودعت التعليم إلى ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد، وأكثر من مادة واحدة لطلاب التربية الخاصة، على ألا تقل مدة الاختبارات عن خمسة أيام، وتكون مدة اختبار طلاب النظام الفصلي بالمرحلة الثانوية (المواد التحريرية) وفقاً لعدد المواد على ألا تقل عن سبعة أيام. كما شددت على منع إدخال أجهزة الاتصالات والهواتف لقاعة الاختبار ومنع استخدام الآلة الحاسبة باستثناء مادة الرياضيات لصفوف المرحلة الثانوية والصف الثالث متوسط واقتصار الإجابة باللون الأزرق فقط مع التقيد بالإجراءات المتخذة في حالات الغش وفق القواعد التنفيذية بلائحة الطالب الجديدة، وعدم حرمان أي طالب من دخول الاختبارات إلا بقرار من المدير العام للتعليم، إذ يتم التعامل مع الطالب المنقطع عن الدراسة لأداء الاختبارات وفق ما ورد في دليل نظم وإجراءات الاختبارات، فيما يعامل طلاب نظام المقررات في حال الحرمان والرسوب وفق ما ورد في دليل التعليم الثانوي لنظام المقررات.