شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مهلة 60 يوما.. خفض تصنيف 41 فندقا في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلطان الميموني (المدينة المنورة)

خفضت هيئة السياحة في المدينة المنورة تصنيف 41 فندقا من فئتي النجوم الخمسة والأربعة إلى الدرجة الأدنى، بعدما رصدت لجنة مختصة عدم أحقيتها بالدرجة المصنفة لها؛ نظراً لنقص تنفيذ وتطبيق عدد من المعايير. وقررت اللجنة تخفيض تصنيف عدد 21 فندقاً من خمسة نجوم الى أربعة، وتخفيض تصنيف 20 فندقاً من فئة أربعة نجوم إلى فئة ثلاثة.

وكانت اللجنة باشرت المواقع ومراكز الإيواء السياحي لمراجعة التصنيف وجودة الخدمات ومدى التزامها بالمعايير المختلفة، ورصدت كافة الملاحظات وتزويد الفنادق بها للعمل على استيفائها؛ فضلا عن أن اللجنة أمهلت كافة الفنادق 60 يوما لتطبيق وتنفيذ معايير التصنيف، الأمر الذي لم تعمل عليه تلك الفنادق، ما نتج عنها تخفيض درجات التصنيف، كما عملت اللجنة على تخفيض درجة التصنيف الحالية والسارية لعدد (39) فندقا، وإصدار شهادات التصنيف بالدرجة الجديدة.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل المدني أن أعمال اللجنة كشفت عدم استحقاق بعض مرافق الإيواء السياحي لدرجات التصنيف التي تملكها خلال الفترة الماضية، وأضاف أن الإجراءات الرقابية تهدف إلى تحفيز أصحاب الفنادق للارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال بذلهم الجهود لرفع درجة تصنيفهم لما كانت عليه في حال تخفيضها.