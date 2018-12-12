شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان: نفذوا المشاريع في الأوقات المحددة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) okaz-

طالب أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لتنسيق ومتابعة المشاريع الأمير فهد بن سلطان، الإدارات الحكومية باستمرار المتابعة والتنسيق في ما بينها للقضاء على أي عوائق تواجه تنفيذ المشاريع في المنطقة، مؤكداً أهمية مواصلة الأداء ووضع الخطط بما يضمن التنفيذ في الأوقات المحددة بما يخدم مصلحة المواطن.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس بمكتبه بالإمارة اجتماع اللجنة العليا لتنسيق ومتابعة المشاريع بالمنطقة، الذي استعرض تقريرا عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في منطقة تبوك ونسب إنجازها. وبحث الاجتماع تقرير توزيع أحياء مدينة تبوك إلى 4 مناطق، وتقييم حالة الخدمات في المنطقة الثانية، وتحديد الأولويات في تقديم الخدمات لتلك المناطق.

من جهة ثانية، اعتبر أمير منطقة تبوك أن العمل التطوعي ليس غريبا على المجتمع السعودي، متطلعاً أن يصل عدد المتطوعين المسجلين بالجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك خلال العام إلى أكثر من 100 ألف متطوع ومتطوعة. وأكد دعم جميع أعمال الجمعية للفرق التطوعية والبرامج الذي تنفذها مادياً ومعنوياً ودعم كافة القطاعات بالمنطقة للجميع، ودعا منسوبي الفرق التطوعية إلى أن يكونوا سفراء لهذه الجمعية ودعوة زملائهم وإخوانهم للانضمام للعمل التطوعي.

جاء ذلك خلال استقباله في قاعة الاستقبالات بالإمارة أمس منسوبي الفرق التطوعية الرجالية والنسائية بمنطقة تبوك، التي تجاوز عددها 13 فرقة تطوعية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة محمد عبدالعزيز العودة.