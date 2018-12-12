شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يستعرض برنامج تطوير وزارة الداخلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران) okaz-

أشاد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بما تشهده المملكة من قفزات تطويرية نوعية في القطاعات والأجهزة كافة، بهدف رفع الكفاءة وتحقيق الجودة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، في ظل الرعاية الكريمة والدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.

واستعرض أمير نجران في مكتبه بديوان الإمارة أمس تفاصيل برنامج «تطوير وزارة الداخلية»، في شرح قدمه الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور زيدان بن خلف العنزي، حيث تم اعتماد البرنامج بتشكيل لجنة لتطوير الوزارة. واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء على آلية تنفيذ البرنامج، ومراحله، لتحقيق أهدافه نحو تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية بما في ذلك إمارات المناطق، بما يضمن تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق بتميز وجودة، وتصميم وتنفيذ عال ضمن إستراتيجية شاملة ومنظومة عمل مؤسسي تستفيد من الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية. حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد، والوكلاء المساعدون، ومديرو العموم بالإمارة.