شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: زيارة المواطنين واجب تمليه علينا المسؤولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة) okaz-

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أن زيارة المواطنين واجب تمليه المسؤولية، معرباً خلال زيارته التفقدية أمس لمحافظتي بني حسن والمندق، عن سعادته بالوقوف على شؤون وشجون إخوته وأبنائه المواطنين والاطلاع على سير العمل وتلمس حاجاتهم وتلبية طلباتهم، وتعزيز روح الشراكة في ظل ما تشهده المملكة من تحولات كبرى تضع تنمية الوطن وبناء المواطن نصب عين الرؤية السعودية

والتقى أمير منطقة الباحة عدداً من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وحاجاتهم، موجهاً بسرعة إنجاز معاملات المواطنين وإنهاء إجراءاتها. واستهل الأمير حسام بن سعود زيارته بمحافظة بني حسن، وكان في استقباله محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي وعدد من المسؤولين في المحافظة ومشايخ القبائل والأعيان. وثمن الغامدي الزيارة للوقوف عن كثب على سير العمل في المحافظة وما يقدم من خدمات للأهالي، وتلمس حاجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالموطنين.

فيما ألقى عضو مجلس المنطقة سابقاً عبدالله بن عبد ربه الزهراني كلمة الأهالي، ونوه فيها باهتمام أمير الباحة بمحافظة بني حسن التي تشهد تطوراً في المجالات كافة، مؤكدين تجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة أعزها الله. ثم توجه الأمير حسام بن سعود إلى محافظة المندق، وكان في استقباله محافظ المندق محمد بن معيض الفايز، ومسؤولو المحافظة ومشايخ القبائل والأعيان.