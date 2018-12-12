شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: «المسمى» امتداد تنموي للمشاريع الحيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

شدد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، على أهمية مشروع متنزه حائل البري (المسمى) التنموي والحيوي اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وسياحياً وترفيهياً، وارتباطه كامتداد تنموي لمشاريع حيوية وكبرى تبنتها الدولة في مناطق مجاورة كتطوير محافظة العلا ونيوم والبحر الأحمر، معتبراً إياه قيمة أخرى مضافة للمشاريع التنموية الكبرى التي تتماشى مع أهداف ومستهدفات (رؤية ٢٠٣٠)، خاصة لما تقدمه من فرص وظيفية كبرى لأبناء المنطقة والوطن عامة.

ووجه باستكمال كافة متطلبات المشروع قبل طرحه للاستثمار مع تكثيف التواصل مع المستثمرين في المشاريع المماثلة والناجحة لمشروع (المسمى) للاستفادة من أفضل التجارب في هذا المجال، مع استمرار التواصل والتنسيق بين الفرق المعنية بالمشروع لاستكمال كافة الجوانب المتعلقة بنتائج مخرجات دراسته بشكل دقيق عملياً وإجرائياً، ليتم عرضها على اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، تمهيداً للرفع بالنتائج للمقام السامي الكريم.

جاء ذلك خلال ترؤسه بقصر أجا اجتماع الفريق التحضيري المعني بإعداد مخرجات دراسة مشروع متنزه حائل البري (المسمى) بحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير حائل ومشاركة ممثلي هيئة التطوير ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار وممثلي محمية الملك سلمان وبرنامج جودة الحياة. واستعرض الاجتماع نتائج أعمال الفريق التي تمت خلال الفترات الماضية. ويهدف المشروع إلى نمو وتوطين الحياة الفطرية، وتوطين أنواع الطيور الفريدة، وزراعة النباتات والأشجار النادرة وتوفير ميادين الهوايات البيئية والرياضية كنوادي الصيد والصقور وميادين سباقات الهجن والخيول وتسلق الجبال والطيران الشراعي والمناطيد والرحلات البرية والتراثية، بالإضافة إلى مراكز الزوار والسياح ومراكز الأبحاث البيئية والعلمية والمتاحف التراثية والعلمية وخدمات الضيافة والإيواء لمرتادي المتنزه.