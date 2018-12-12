شكرا لقرائتكم خبر عن القبول في برنامج إعداد المحامين بجامعة الملك خالد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

بدأت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الملك خالد أمس، تسجيل المتقدمين لبرنامج إعداد المحامين والمحاميات المؤهل لرخصة المحاماة.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد الدكتور عمر عقيل، أن الهدف من البرنامج هو إعداد جيل جديد من المحامين المؤهلين، وتدريبهم وتأهيلهم علمياً وعملياً، مستهدفاً سد احتياج السوق السعودي من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مهنة المحاماة، وأن من مميزات البرنامج أنه ينتهي بالحصول على رخصة المحاماة، علاوة على الإشراف المباشر من مركز التدريب العدلي بوزارة العدل، حيث يعد البرنامج نظرياً وعملياً، وفق منهجية علمية وتدريب احترافي، في حال انطباق الشروط على المتقدم من خلال تدريب عملي منضبط، يحقق جودة في المخرجات وتوفير بيئة مميزة للمتدربين والمتدربات والتنوع في مسارات التأهيل لتلبية كافة احتياجات وظروف المتقدمين، كما أن البرنامج يشمل عدداً من أدوات التطوير المهني المختلفة كحلقات النقاش والتدريب والمحاكاة والبحث الإجرائي والقراءات الموجهة، مؤكداً أن هذا البرنامج التدريبي يتم وفق منهجية علمية وتدريب احترافي من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين من كلية الأعمال وكلية الشريعة وأصول الدين، وخبراء العدل والقضاء في وزارة العدل و مركز التدريب العدلي. وأشار إلى أن مسارات البرنامج تشمل المسار المهني الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات -لمؤهل البكالوريوس- وتشمل السنة الأولى دراسة لمدة فصلين دراسيين تركز على الجانب المعرفي بمعدل 16 ساعة في كل فصل يدشن خلالها تسعة مقررات دراسية، وتكون السنة الثانية عبارة عن دورات تدريبية قصيرة تركز على الجانب المهاري، والسنة الثالثة: تطبيق عملي ينفذ في (المحاكم الشرعية – الإدارات القانونية – مكاتب المحاماة)، وفي نهاية البرنامج يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج مع شهادة دبلوم محاماة وشهادات لكل دورة تدريبية يحضرها المتدرب وللتسجيل في البرنامج يمكن زيارة الرابط الالكتروني التالي: https:/‏/‏jtc.gov.sa/‏diploma.html.