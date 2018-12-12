شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق الخيري يكفل قرض المركبات الذكية لمستفيدي الضمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي مبادرة «كفالة تمويل مركبات النقل الموجه»، التي يتم من خلالها كفالة قرض المركبات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم لدى بنك التنمية الاجتماعية بما يتوافق مع اشتراطات هيئة النقل العام لشركات توجيه المركبات بواسطة الأجهزة الذكية.

وأكد المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن النقل عبر التطبيقات يشهد إقبالا متزايدا من شباب الوطن، إذ تجاوز عدد المسجلين كقائدي مركبات توجيه بالتطبيقات 480 ألف شاب سعودي، في أكثر من 60 مدينة بالمملكة، ويحققون أعلى مستويات الرضا لدى عملائهم المستفيدين من هذه الخدمة.

وبين أن النقل هي الجهة المعنية بتنظيم وترخيص أنشطة النقل في المملكة ومن بينها النقل عبر التطبيقات، حريصة على تبنّي الشراكة الناجحة في مثل هذه المبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع، لاسيّما وأن قيادة مركبات التوجيه بالتطبيقات تتيح مرونة في اختيار العمل حسب ضوابط بنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح مساعد مدير بنك التنمية الاجتماعية لشؤون الصندوق الخيري الاجتماعي المهندس سامي الحسيان أن هذه المبادرة تأتي كأحد روافد الدعم الاجتماعي الذي يقدمه الصندوق الخيري لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم من ممارسة العمل الحر والتوظيف الذاتي في الأنشطة الواعدة بما يحقق لهم دخلاً مناسباً ومساهمة اجتماعية، تقود إلى تحقيق أهداف منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بزيادة فرص العمل للشباب السعودي، موضحا أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التقديم مباشرة عبر موقع الصندوق الإلكتروني http:/‏‏‏/‏‏‏www.fund.org.sa/‏‏‏jobs/‏‏‏.