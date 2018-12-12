شكرا لقرائتكم خبر عن تاروت: إغلاق وإنذار 118 منشأة غذائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)okaz- أنذرت بلدية تاروت 115 محلا تجارياً وأغلقت 3 آخرين خلال جولاتها الميدانية التي تفقدت ضمنها 345 محلا ومنشأة غذائية، للتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة. وكشف رئيس بلدية تاروت المهندس عادل سلطان آل عبية، أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيون على المنشآت الغذائية في جزيرة تاروت خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام 1440هـ شملت 345 محلا وأسفرت عن إغلاق 3 محلات، واحتساب 48 مخالفة صحية، وفرض غرامات مالية بلغت 33100 ريال، ومصادرة 232كلج و10 لترات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مخالفة للأنظمة.

أنذرت بلدية تاروت 115 محلا تجارياً وأغلقت 3 آخرين خلال جولاتها الميدانية التي تفقدت ضمنها 345 محلا ومنشأة غذائية، للتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة. وكشف رئيس بلدية تاروت المهندس عادل سلطان آل عبية، أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيون على المنشآت الغذائية في جزيرة تاروت خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام 1440هـ شملت 345 محلا وأسفرت عن إغلاق 3 محلات، واحتساب 48 مخالفة صحية، وفرض غرامات مالية بلغت 33100 ريال، ومصادرة 232كلج و10 لترات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مخالفة للأنظمة.

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