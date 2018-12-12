شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من مستحضرين مغشوشين للتخسيس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضرين يتم التسويق والترويج لهما عبر باعة متجولين ومواقع إنترنت وتطبيقات للتواصل الاجتماعي باعتبارهما طبيعيين وفعّالين للتخسيس وإنقاص الوزن، إلا أنه تبين من خلال التحاليل أنه تم غشهما بمادتي Sibutramine وPhenolphthalein الدوائيتين المحظورتين لعدم ضمان مأمونيتهما، وخطرهما على الصحة، ووجود أعراض جانبية خطيرة قد تحدث نتيجة استخدامهما تتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ونبهت الهيئة إلى أن المستحضر الأول الذي تم رصده خلال الحملات التفتيشية ومتابعة البلاغات الواردة يسمى Magrim Super Power Slimming، ويصنع في هونغ كونغ، واتضح غشه بالمادتين المحظورتين، فيما المستحضر الثاني يسمى Burning Fat Slimming capsule، يصنع في البرازيل، واتضح غشه بمادة Sibutramine الدوائية المحظورة.

وأوصت «الغذاء والدواء» المستهلكين بتجنب استخدام المستحضرين والتخلص مما لديهم منهما، محذرة بشدة من تناول المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى «الهيئة» أو التي لم تفسح منها، مشيرة إلى إمكانية معرفة المستحضرات المسجلة عن طريق التطبيق الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء، والتحقق من وجود رقم التسجيل الخاص بالمستحضر على العبوة.