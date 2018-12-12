المتهم بقتل مسن العرضيات سلَّم نفسه للأمن بعد تضييق الخناق عليه

علمت "سبق" من مصادرها بإلقاء القبض على المتهم بجريمة قتل مسن العرضيات الجمعة الماضية.
وبيَّنت المصادر أن المتهم بادر بتسليم نفسه بالعرضيات بعد تضييق الخناق عليه من قِبل رجال الأمن، وهو طليق ابنة القتيل السبعيني.
وكانت جريمة مقتل السبعيني فاجعة في محافظة العرضيات والمحافظات المجاورة؛ إذ قُتل بطعنات عدة في فناء منزله بعد عودته من صلاة الجمعة.
وأوضح لـ"سبق" في حينها ابن شقيقة القتيل أنه كان يردد قبل وفاته "ذبحني فلان"، وأنه هو من نقله للمستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله بدقائق معدودة.
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