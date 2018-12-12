"الأنصاري" يشارك في منتدى المجتمع المدني بالقاهرة بورقتي عمل

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

يشارك الدكتور عيسى الأنصاري مدير جامعة الأمير محمد بن فهد والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ممثلاً عن المملكة العربية السعودية، في منتدى المجتمع المدني الذي ينطلق في القاهرة يومي 12 و13 ديسمبر الحالي، وتنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية، تحت عنوان "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني العربية في دعم الاستثمار في رأس المال البشري في المنطقة". ومن المقرر أن ترفع توصيات هذا المنتدى، إلى القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في شهر يناير المقبل، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور القادة العرب.

ويشارك الدكتور الأنصاري في المنتدى، بورقتي عمل، الأولى يتقدم بها في المحور الأول للمنتدى، وهي تحمل عنوان "الاستثمار في رأس المال البشري ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيزه عربيًا، بوصفه هدفًا ووسيلة أساسية للتنمية المستدامة".

ويهدف هذا المحور إلى مناقشة أفضل السبل التي من شأنها العمل على تطوير قدرات ومهارات الإنسان العربي على نحو يمكنه من زيادة دخله، بما يعزز الرفاهية. وهذه الغاية المنشودة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال الاستثمار في التعليم بوصفه أساس تكوين الإنسان المنتج مجتمعيًا، مع تأكيد أهمية التعليم المهني والحرفي، بالإضافة إلى التطرق لسياسات الحماية الاجتماعية، مع استعراض لتجارب المجتمع المدني في هذا الخصوص.

أما الورقة الثانية، فيتقدم بها الدكتور الأنصاري في المحور الثالث من المنتدى، تحت عنوان "تعزيز جهود منظمات المجتمع المدني في توعية الشباب للنهوض بالمسار التنموي، باعتبارهم أهم ركائز رأس المال البشري".

ويهدف هذا المحور إلى مناقشة سبل تعزيز دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة في مجال استقطاب ومساعدة الشباب، بوصفهم أهم ركائز رأس المال البشري، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم دورهم في المسار التنموي وطنيًا وإقليميًا، وبحث سبل دمجهم في مجتمعاتهم الوطنية باعتبارهم وقود الأمة العربية الذي يعمل على تنميتها ونهضتها.

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