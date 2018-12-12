وسط الغيابات المؤثرة ..الهلال يسعى لتخطي عقبة أحد وتوسيع الفارق مع النصر

محمد بن مسعود - الدمام - في مباراة مؤجلة من الجولة 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفًا مزعجًا على نظيره أحد، عند الساعة 6:20 من مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



وكان أحد قد خسر من الشباب في الجولة الماضية من المسابقة بهدف دون رد، في حين خرج الهلال بالتعادل مع النصر في ديربي الرياض 2-2 ، لذا يسعى الهلال إلى الابتعاد بالصدارة بتحقيق النقاط الثلاث التي ستبعده بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.



الهلال يخوض اللقاء وسط نقص لعددٍ من اللاعبين المؤثرين على خريطة الفريق أبرزهم البرازيلي "كاريلو" بداعي الإيقاف مباراتين، وغياب محمد الشلهوب وسلمان الفرج وياسر الشهراني بداعي الإصابة .



ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 29 نقطة، فيما يحتل أحد المركز ما قبل الأخير برصيد 6 نقاط الذي يأمل مع المدير الفني "باولو الفيس" الابتعاد عن مركز الهبوط وتحقيق نتيجة إيجابية، وهو في أمس الحاجة إلى نقاط اللقاء الثلاث، حيث يسعى لذلك بدعم عاملي الأرض والجمهور.