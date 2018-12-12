- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع وسط الغيابات المؤثرة ..الهلال يسعى لتخطي عقبة أحد وتوسيع الفارق مع النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفًا مزعجًا على نظيره أحد، عند الساعة 6:20 من مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وكان أحد قد خسر من الشباب في الجولة الماضية من المسابقة بهدف دون رد، في حين خرج الهلال بالتعادل مع النصر في ديربي الرياض 2-2 ، لذا يسعى الهلال إلى الابتعاد بالصدارة بتحقيق النقاط الثلاث التي ستبعده بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.
الهلال يخوض اللقاء وسط نقص لعددٍ من اللاعبين المؤثرين على خريطة الفريق أبرزهم البرازيلي "كاريلو" بداعي الإيقاف مباراتين، وغياب محمد الشلهوب وسلمان الفرج وياسر الشهراني بداعي الإصابة .
ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 29 نقطة، فيما يحتل أحد المركز ما قبل الأخير برصيد 6 نقاط الذي يأمل مع المدير الفني "باولو الفيس" الابتعاد عن مركز الهبوط وتحقيق نتيجة إيجابية، وهو في أمس الحاجة إلى نقاط اللقاء الثلاث، حيث يسعى لذلك بدعم عاملي الأرض والجمهور.
وسط الغيابات المؤثرة ..الهلال يسعى لتخطي عقبة أحد وتوسيع الفارق مع النصرأحمد سرور الخليج 365 2018-12-12
يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفًا مزعجًا على نظيره أحد، عند الساعة 6:20 من مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وكان أحد قد خسر من الشباب في الجولة الماضية من المسابقة بهدف دون رد، في حين خرج الهلال بالتعادل مع النصر في ديربي الرياض 2-2 ، لذا يسعى الهلال إلى الابتعاد بالصدارة بتحقيق النقاط الثلاث التي ستبعده بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.
الهلال يخوض اللقاء وسط نقص لعددٍ من اللاعبين المؤثرين على خريطة الفريق أبرزهم البرازيلي "كاريلو" بداعي الإيقاف مباراتين، وغياب محمد الشلهوب وسلمان الفرج وياسر الشهراني بداعي الإصابة .
ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 29 نقطة، فيما يحتل أحد المركز ما قبل الأخير برصيد 6 نقاط الذي يأمل مع المدير الفني "باولو الفيس" الابتعاد عن مركز الهبوط وتحقيق نتيجة إيجابية، وهو في أمس الحاجة إلى نقاط اللقاء الثلاث، حيث يسعى لذلك بدعم عاملي الأرض والجمهور.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
02:10 AM
في مباراة مؤجلة من الجولة 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفًا مزعجًا على نظيره أحد، عند الساعة 6:20 من مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وكان أحد قد خسر من الشباب في الجولة الماضية من المسابقة بهدف دون رد، في حين خرج الهلال بالتعادل مع النصر في ديربي الرياض 2-2 ، لذا يسعى الهلال إلى الابتعاد بالصدارة بتحقيق النقاط الثلاث التي ستبعده بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.
الهلال يخوض اللقاء وسط نقص لعددٍ من اللاعبين المؤثرين على خريطة الفريق أبرزهم البرازيلي "كاريلو" بداعي الإيقاف مباراتين، وغياب محمد الشلهوب وسلمان الفرج وياسر الشهراني بداعي الإصابة .
ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 29 نقطة، فيما يحتل أحد المركز ما قبل الأخير برصيد 6 نقاط الذي يأمل مع المدير الفني "باولو الفيس" الابتعاد عن مركز الهبوط وتحقيق نتيجة إيجابية، وهو في أمس الحاجة إلى نقاط اللقاء الثلاث، حيث يسعى لذلك بدعم عاملي الأرض والجمهور.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، وسط الغيابات المؤثرة ..الهلال يسعى لتخطي عقبة أحد وتوسيع الفارق مع النصر ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الغيابات المؤثرة ..الهلال يسعى لتخطي عقبة أحد وتوسيع الفارق مع النصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .