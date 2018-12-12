اقتصادي / سعر الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر

لندن 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساستقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر مع تلقيه دعمًا من توقعات بزيادات أقل في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) العام المقبل.ولم يسجل الذهب تغيرًا يذكر في المعاملات الفورية عند 1243.34 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:53 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر لامس أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 1250.55 دولارًا في الجلسة السابقة.وصعد الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة 2.20 دولارًا، أو ما يعادل 0.18 %، إلى 1247.20 دولارًا للأوقية.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % في التعاملات الفورية إلى 14.49 دولارًا للأوقية، وكانت قد لامست أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر عند 14.72 دولارًا للأوقية في وقت سابق.وقفز البلاديوم 2% إلى 1241.40 دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.7 % إلى 779.74 دولارًا للأوقية.// انتهى //02:08ت م0311