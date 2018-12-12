شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع السياحي شهد حراكا غير عادي في عهده والان نبدء بالتفاصيل

أعرب المدير العام لهيئة السياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان عن سعادته بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، مجددا الولاء والبيعة له خادما للحرمين الشريفين، قائدا فذا وحكيما، أمينا على ثروات وطنه، راعيا مصالح شعبه، مساندا قضايا أمتيه الإسلامية والعربية.

وأضاف: «رغم المصاعب والتحديات التي واجهت المملكة سياسيا واقتصاديا في الفترة الأخيرة، استطاع الملك سلمان ـ يحفظه الله ـ وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ترتيب الأوراق، وتحديد الأولويات، وأن يقودا المملكة، بحكمة وتعقل وروية»، لافتا إلى أن «الرؤية أعطت قطاع السياحة والتراث الوطني حقه الكامل من الاهتمام والعناية والتخطيط، باعتباره أحد القطاعات المهمة، المرشحة لتحقيق المردود الاقتصادي للبلاد فضلا عن المردود الاجتماعي والثقافي، لذا لا عجب أن نرى القطاع وقد انطلق إلى آفاق رحبة، ليوفر دخلا جيدا للاقتصاد الوطني، ليس هذا فحسب، بل يوفر آلاف فرص العمل للمواطنين».

وأضاف البنيان: «في الفترة الأخيرة، شهد القطاع السياحي حراكا غير عادي في جميع مناطق المملكة، وبخاصة المنطقة الشرقية، حيث نمت فيها استثمارات القطاع، وأنشئت الفنادق والمتنزهات والمنتجعات، وكان لقطاع التراث نصيبه هو الآخر من هذا الاهتمام، في سن الأنظمة والتشريعات التي تحمي التراث وتصونه، خاصة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الوطني، متوقعا أن تنمو هذه الحركة في المرحلة المقبلة، حتى يحقق القطاع السياحي كل التطلعات المأمولة منه».

وقال: «مرت أربع سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم، وخلال هذه الفترة، شهدت المملكة الكثير من القرارات والإصلاحات والعمل الجاد، الذي نجح في تعزيز رفاهية المواطن، مع المحافظة على دور المملكة ومكانتها الإقليمية والدولية، كدولة تقود الوطن العربي والإسلامي إلى بر الأمان، وتشارك في رسم إستراتيجية الاقتصاد العالمي، من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين».