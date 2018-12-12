شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون: تجديد البيعة عهد ووفاء مستمر والان نبدء بالتفاصيل

بيعة تتجدد كل عام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويتم معها التجديد بالبيعة والسمع والطاعة في ظل ظروف وتطورات تشهدها المملكة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والفنية، تحدث لـ«اليوم» فنانون أكدوا أن تجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين عهد ووفاء مستمر طوال العمر.

رفاهية المواطن

قال الفنان راشد الورثان: بهذه المناسبة نجدد البيعة بالسمع والطاعة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ونستذكر في هذه الأيام أيام المؤسس كيف أن الإنسان السعودي مهم عند القيادة الحكيمة وفي هذا العهد المميز نشيد بارتفاع أسهم الإنسان السعودي على مستوى العالم، حيث أصبح لنا تأثير وحضور وتواجد وبصمة وأثر في كل مكان، نفتخر بأننا سعوديون ونجدد العهد بالسمع والطاعة وكلنا فداء للوطن وللحكومة الرشيدة التي تعمل عملا متواصلا في صنع الرفاهية للمواطن في كل الاتجاهات الثقافية والاجتماعية والفنية، وخاصة أننا نشهد الآن تطورا في الفن وخاصة في مجال المسرح والسينما، وأيضا حصول المرأة على حق قيادة السيارة، وتوفير الوظائف والاعتماد على عمود الوطن وهم الشباب الذين لهم مستقبل زاهر في ظل حكمة وحنكة الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، سنبقى محبين وعاشقين ومبايعين لخادم الحرمين الشريفين ما بقينا أحياء، وهكذا كان الأجداد والآباء وكل الأجيال التي تأتي، نبايع خادم الحرمين الشريفين على السمع والطاعة.

تطور الدراما

وأكد الفنان جبران الجبران على أن يوم البيعة ذكرى طيبة نتذكر فيه ذلك اليوم الذي تولى فيه خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في الوطن، ونستذكر الأيام الماضية والتطور والتغيرات، نستذكر الوطن الجديد والسعودية العظيمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأضاف إن البعض قد لا يعرف أن الثقافة والفنون كانت تعاني من قلة التشريعات وأيضا البيروقراطية وبعض الأنظمة التي لم تكن تخدم الفن، ولكن في عهد خادم الحرمين الشريفين تغير الوضع، ونتذكر اليوم الذي صدر فيه السماح بدور السينما والمسرح وتشجيعهما والانفتاح الذي نراه الآن في الترفيه والحفلات التي عادت بقرارات خادم الحرمين الشريفين، والتطور في الدراما والمقبل أجمل.

انفتاح ورقي

وقال الممثل علي السبع: يسعدني في هذه المناسبة الغالية على كل مواطن سعودي في بلد الحرمين أن أجدد البيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله»، متمنيا لهما دوام الصحة، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان وعلى الانفتاح والرقي، والحمد لله على التطور في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفنية، ونجدد البيعة على السمع والطاعة.