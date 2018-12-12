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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم الأمن الغذائي في اليمن بـ 708 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل
مساعدات غذائية لتخفيف معاناة الشعب اليمني (اليوم)
مساعدات غذائية لتخفيف معاناة الشعب اليمني (اليوم)
وضمن مشروع إغاثة سقطرى وزع المركز 120 سلة غذائية بواقع 4.672 دولارا، وضمن مشروع الاستجابة الفورية لتفادي حدوث مجاعة قدم مساعدات بواقع 17.600.000 دولار، كما وزع 40 ألف سلة غذائية حسب الاحتياج الطارئ لمحافظتي صنعاء وحجة بواقع 1.959.467 دولارا.
وساهم المركز في مشروع «إمداد» لجميع المحافظات بواقع 250 مليون دولار، كما قدم مشروع سفينة درب الخير للأمن الغذائي في محافظتي عدن ولحج بواقع 5.2 مليون دولار، وقدم مشروع دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة، كما قدم مشروع الإغاثة العاجلة لمتضرري إعصار تشابلا وميغ في جزيرة سقطرى بواقع 32 ألف دولار، وأيضا قدم مشروع الأمن الغذائي استجابة لنداء الأمم المتحدة لجميع المحافظات اليمنية بواقع 125 مليون دولار.
وقدم المركز مساعدات غذائية طارئة لمن يعانون الانعدام الغذائي في محافظة الحديدة بواقع 10 ملايين دولار، كما قدم مشروعا للإغاثة الغذائية العاجلة للاجئين اليمنيين في جيبوتي ومخيم اللاجئين في أبخ بواقع 441 ألف دولار.
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