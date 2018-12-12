شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون ريال تنقذ 301 محكوم من السجن بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ساهمت اللجنة الوطنيّة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم الشرقية» في تفريج كربة 301 سجين خلال 3 أعوام ماضية، وإخراجهم من خلف القضبان، بعد سعيها في سداد المطالبات الماليّة التي أودت بهم إلى السجن، والتي بلغت نحو 13.950.428 ريالا.

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إجراءات متّبعة

وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالله آل سليمان لـ«اليوم» أن التنسيق بين لجنة «تراحم الشرقية» وإدارة السجون وفق المتبع في الإجراءات، ساهم بالإفراج عن هؤلاء السجناء، مؤكدا أنه من ضمن مساعي اللجنة لمّ شمل المساجين بأسرهم.

وذكر آل سليمان، أن المساعدات المالية، هي ضمن مجموعة من المساعدات التي تقدمها اللجنة، إذ يتم من خلالها خفض الديون التي على السجناء، حتى إخراجهم، ثم دعمهم بدورات تدريبية، وتقديم مساعدات أخرى لهم.

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6398 مستفيدا

وأوضح رئيس اللجنة، أن عدد الأسر الذين تمت مساعدتهم عن طريق اللجنة يبلغ نحو 1466 أسرة، وعدد المستفيدين يبلغون نحو 6398 مستفيدا، إذ تقوم اللجنة بدراسة حالة السجين بالكامل من اللجنة، بالتنسيق مع إدارة السجون لمعرفة بعض النقاط المهمّة، التي يجب أن يطّلع عليها وفق الأنظمة والقوانين من أجل دراسة ملف السجين سواء كان مواطنا أو وافدا.

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دراسة شاملة

وذكر أن الدراسة، التي تقوم بها اللجنة عن حالة السجناء أو السجينات، تكون شاملة من ناحية معيشة الأسرة، وهل السجين أو السجينة العائل لهم؟، وذلك من أجل تقديم المساعدات المالية والعينية للسجناء وأسرهم، كذلك دعمهم بدورات تدريبية وأسرهم كسداد إيجارات وكسوة رمضان والأعياد وغيرها من الخدمات المستفادة.