شكرا لقرائتكم خبر عن «مريض نفسي» يحاول الانتحار قفزا من مطار الدمام والان نبدء بالتفاصيل

فوجئ المسافرون في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بمحاولة انتحار شخص، بعد صعوده إلى أحد الممرات التابعة للمطار، إلا أن الجهات المعنية تدخلت، وقامت بالسيطرة على الوضع. وتواترت أنباء أن الواقعة حدثت في الساعة الـ2 والنصف ظهرا، وأن الشخص لم يصب بأي أذى ولله الحمد.

وعلمت ”الخليج 365” أن الشخص الذي حاول الانتحار يعاني من مرض نفسي، وقبل إقدامه على محاولة الانتحار بيوم واحد سُجل له خروج من مستشفى الأمل بالدمام، حيث إنه كان متجها للسفر، وبعد وصوله للمطار غير رأيه ليقوم بالصعود إلى الممر بالمطار، والإقدام على محاولة الانتحار، فيما تم التدخل من الجهات المعنية والسيطرة على الوضع، وإحالته إلى مستشفى الأمل مرة أخرى. بدوره، ذكر مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي بمطار الملك فهد الدولي بالدمام أحمد العزوني لـ«اليوم» أن الحادثة وقعت ظهرا، وتحديدا في المنطقة الموصلة ما بين الصالة ومواقف المركبات، إذ قام الشخص بالاستعانة بشيء ما حتى حاول الانتحار برمي نفسه.

وقال العزوني: إن الشخص الذي حاول الانتحار هو أحد المسافرين، موضحا أنه لم يكن يحمل هوية تثبت بياناته، فيما قامت الأجهزة الأمنية بالتدخل لضبطه وإحالته للصحة النفسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحا أن الشخص لم يقم بإيذاء نفسه أو المارة، ولا يزال التحقيق في الأمر جاريا لمعرفة تفاصيل أكثر عن الحادثة.

فيما أوضح مدير عام مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام د.محمد الزهراني أن المريض النفسي لا يخرج من المجمع إلا وتكون حالته مستقرة، مع احتمالية حدوث أي انتكاسة في أي وقت بسبب مرور الشخص بمتاعب أخرى، وهذا الأمر يحتاج لتقصي السبب الرئيسي للواقعة، مؤكدا عدم استلام المجمع أي حالة من المطار في وقت وقوع الحادثة، وربما تمت إحالته لمستشفى آخر لإجراء الفحوصات.