شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع الأحساء تبدأ حصاد الأرز الأغلى في العالم والان نبدء بالتفاصيل

شرع مزارعو الأحساء المختصون بزراعة وإنتاج الأرز الحساوي «الأحمر» في موسم الحصاد لهذا العام، وبخاصة مزارعو بلدة القرين الواقعة ضمن البلدات الشمالية والتي ارتبط أهلها ارتباطا كبيرا بزراعة هذا المنتج منذ سنوات طويلة ليكون مصدر رزق للكثير والذي يصنف كأغلى أرز على مستوى العالم.

» أيادٍ سعودية

وقال صالح العصري: اشتهرت بلدة القرين ومزارعها بزراعة الأرز الحساوي «الأحمر» منذ سنوات طويلة حتى يومنا هذا، وبأيادي مزارعين سعوديين تم توارثه من الآباء والأجداد، والذي يحتاج إلى جهد وعمل وإتقان حتى يخرج بمنتج طيب جعل منه مطلبا هاما للكثير من داخل الأحساء وخارجها، فالأرز الحساوي في بلدة القرين مختلف تماما عن أي موقع لأسباب لعل من أهمها التربة الجيدة التي تعتبر الأفضل، وما كانت تشتهر به البلدة من توفر المياه.

» تجهيز الأرض

وقال ناجي العصري: الأرز الحساوي يمر بمراحل عديدة وهامة حتى يكون المنتج جيدا، ويستغرق من 6 إلى 7 شهور تبدأ من تجهيز الأرض «الضواحي» وتنظيفها والتسميد ثم عملية الحراث للأرض وتركها ما يقارب الـ 15 يوما ومن ثم عملية البذر ومن ثم الغمر بالمياه لهذه البذور والمتابعة بشكل جيد قرابة 45 يوما حتى يصبح البذر رفيعا، ثم نقل الشتلات إلى الضواحي المعدة مسبقا وتغمر بالمياه مع أهمية المتابعة لها طوال 6 شهور، خصوصا من ضرر «اللفحة» إلى موعد الحصاد الذي نعيشه حاليا.

» موسم الحصاد

وقال حسن الموينة: الفترة الحالية هي الموسم الحقيقي لكل مهتم بمنتج الأرز الحساوي، فهو موسم الحصاد الذي يتم فيه جمع المحصول بعد عمل وجهد لأشهر، وذلك بقص السنبلة عن طريق استخدام المحش ومن ثم عملية جمعه وفرشه تحت أشعة الشمس قرابة الأسبوع إلى أن يصبح جافا، ومن ثم تتم عملية التذرية وعملية الشلب ويكون ذلك عن طريق الماكينة المخصصة والتي تكون على عدة مراحل ما بين الجرش والتنظيف والتعبئة في الأكياس المخصصة، وتكون عادة في الخياش ومن ثم تحول للحفظ في المستودعات، ويمكن أن يحفظ لفترة طويلة وهي الميزة التي يختص بها هذا المحصول ليتحول للون الأحمر.

» تعاون بين المزارعين

وقال علي العصري: في بلدة القرين نعمل بروح الفريق الواحد المتعاون في عملية الحصاد للأرز من الضواحي المخصصة، والتي تساهم في عملية إنجاز الحصاد بشكل أسرع وجودة أفضل؛ لأن الاعتماد هنا على المزارع الأحسائي الذي يهمه نجاح المحصول بعيدا عن تدخل العمالة الأجنبية، وتجد السعادة الكبيرة من جميع المزارعين أثناء تعاونهم وحرصهم على المحافظة على هذا المنتج، موضحا أن سعر الكيلو الواحد للأرز الحساوي يصل إلى 25 ريالا، ويتم تناوله على مدار السنة وهو مفيد للجسم والصحة.

» من الأكلات الرئيسية

وقال علي العبود: الأرز الحساوي من الوجبات الغذائية الهامة في الأحساء وهو من الأكلات الرئيسية ذات الفائدة الغذائية الكبيرة خصوصا للنساء بعد الولادة، وهو أيضا مقوٍ للجسم خصوصا إذا تم الطبخ مع اللحم.

» الأغلى سعرا في العالم

وقال رئيس لجنة التنمية الزراعية بغرفة الأحساء صادق الرمضان لـ ”الخليج 365”: الأرز الحساوي مميز على مستوى المملكة والمنطقة العربية والأحساء، فهو على قائمة الأشياء المميزة ويشكل جزءا أساسيا من تاريخ الأحساء، والجانب الغذائي في المجتمع الأحسائي القديم وقت المياه كانت متوفرة من الينابيع الطبيعية، وفي السنوات الأخيرة بدأت إعادة زراعته حينما بدأ المجتمع الأحسائي يتذوق الأرز وطريقة الطبخ، مؤكدا أن الأسعار مشجعة كثيرا للمزارعين من 20 إلى 25 ريالا للكيلو، وهذا يعتبر أغلى أرز في العالم بدون منازع، وأن الميزات التي تحتويه تجعل المشتري يدفع المبلغ.