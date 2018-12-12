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انت الان تتابع جمعية إنسان بالرياض تطلق خدماتها للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) خدمة استقبال طلبات المستفيدين عبر البوابة الإلكترونية، وذلك لتسهيل الإجراءات، وتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات بدقة ووقت قياسي، وفق أعلى معايير الجودة المتعارف عليها عالميًا.
وتتيح الخدمة الإلكترونية للأسر التي ترغب في الالتحاق بخدمات الجمعية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية، والاطلاع على آلية وشروط التسجيل ومتابعة ذلك إلكترونيًا، والاستعلام عن الرصيد، والخدمات والأنشطة والبرامج الجديدة عن بعد.
واشتملت البوابة الإلكترونية أيضًا على مجموعة من الخدمات، تضمنت تمكين الكافل والمتبرع من الاطلاع على مستجدات الكفالة في الجمعية وتاريخ انتهائها، وإمكانية تجديدها إلكترونيًا، إضافة إلى معرفة احتياجات الأيتام المكفولين والإسهام في سد احتياجاتهم.
كما تُمكن البوابة الإلكترونية الأعضاء من تجديد الاشتراك، والاطلاع على التزامات وصلاحيات العضو، والتسجيل وتعبئة البيانات للأعضاء الجدد ومعرفة نوعية العضوية، إضافة إلى خدمات الموظفين حيث يمكن للموظف الاطلاع على بياناته الوظيفية كاملة.
يُذكر أن جمعية إنسان أطلقت البوابة الإلكترونية، وذلك بهدف نشر المعلومة الصحيحة لجمهور المتعاملين معها، وزوار البوابة الإلكترونية وأن تكون قناة تواصل فعّالة مع المجتمع بكل قطاعاته، وانطلاقًا من دورها الريادي في استخدام التقنية وتسخيرها لخدمة المستفيدين.
جمعية إنسان بالرياض تطلق خدماتها للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) خدمة استقبال طلبات المستفيدين عبر البوابة الإلكترونية، وذلك لتسهيل الإجراءات، وتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات بدقة ووقت قياسي، وفق أعلى معايير الجودة المتعارف عليها عالميًا.
وتتيح الخدمة الإلكترونية للأسر التي ترغب في الالتحاق بخدمات الجمعية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية، والاطلاع على آلية وشروط التسجيل ومتابعة ذلك إلكترونيًا، والاستعلام عن الرصيد، والخدمات والأنشطة والبرامج الجديدة عن بعد.
واشتملت البوابة الإلكترونية أيضًا على مجموعة من الخدمات، تضمنت تمكين الكافل والمتبرع من الاطلاع على مستجدات الكفالة في الجمعية وتاريخ انتهائها، وإمكانية تجديدها إلكترونيًا، إضافة إلى معرفة احتياجات الأيتام المكفولين والإسهام في سد احتياجاتهم.
كما تُمكن البوابة الإلكترونية الأعضاء من تجديد الاشتراك، والاطلاع على التزامات وصلاحيات العضو، والتسجيل وتعبئة البيانات للأعضاء الجدد ومعرفة نوعية العضوية، إضافة إلى خدمات الموظفين حيث يمكن للموظف الاطلاع على بياناته الوظيفية كاملة.
يُذكر أن جمعية إنسان أطلقت البوابة الإلكترونية، وذلك بهدف نشر المعلومة الصحيحة لجمهور المتعاملين معها، وزوار البوابة الإلكترونية وأن تكون قناة تواصل فعّالة مع المجتمع بكل قطاعاته، وانطلاقًا من دورها الريادي في استخدام التقنية وتسخيرها لخدمة المستفيدين.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
01:06 AM
تُتيح للأعضاء تجديد الاشتراك والاطلاع على التزاماتهم وصلاحياتهم
أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) خدمة استقبال طلبات المستفيدين عبر البوابة الإلكترونية، وذلك لتسهيل الإجراءات، وتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات بدقة ووقت قياسي، وفق أعلى معايير الجودة المتعارف عليها عالميًا.
وتتيح الخدمة الإلكترونية للأسر التي ترغب في الالتحاق بخدمات الجمعية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية، والاطلاع على آلية وشروط التسجيل ومتابعة ذلك إلكترونيًا، والاستعلام عن الرصيد، والخدمات والأنشطة والبرامج الجديدة عن بعد.
واشتملت البوابة الإلكترونية أيضًا على مجموعة من الخدمات، تضمنت تمكين الكافل والمتبرع من الاطلاع على مستجدات الكفالة في الجمعية وتاريخ انتهائها، وإمكانية تجديدها إلكترونيًا، إضافة إلى معرفة احتياجات الأيتام المكفولين والإسهام في سد احتياجاتهم.
كما تُمكن البوابة الإلكترونية الأعضاء من تجديد الاشتراك، والاطلاع على التزامات وصلاحيات العضو، والتسجيل وتعبئة البيانات للأعضاء الجدد ومعرفة نوعية العضوية، إضافة إلى خدمات الموظفين حيث يمكن للموظف الاطلاع على بياناته الوظيفية كاملة.
يُذكر أن جمعية إنسان أطلقت البوابة الإلكترونية، وذلك بهدف نشر المعلومة الصحيحة لجمهور المتعاملين معها، وزوار البوابة الإلكترونية وأن تكون قناة تواصل فعّالة مع المجتمع بكل قطاعاته، وانطلاقًا من دورها الريادي في استخدام التقنية وتسخيرها لخدمة المستفيدين.
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المصدر : الخليج 365
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