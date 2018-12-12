"ابن جلوي" يرأس الاجتماع الثاني لمناقشة طرح مواقع في جدة للمستثمرين

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رأس مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي بمكتبه أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني لمناقشة طرح عددٍ من المواقع الاستثمارية التي ترغب أمانة محافظة جدة في طرحها للمستثمرين، بحضور المهندس محمد الغامدي وكيل أمين محافظة جدة للاستثمار، والمهندس خالد الصاعدي مدير عام الشؤون التنموية بمحافظة جدة، وحسن دحلان أمين عام الغرفة التجارية بمحافظة جدة.
واطلع الأمير سعود بن جلوي خلال الاجتماع على عرض قدمه المهندس محمد الغامدي تضمن عددًا من المواقع الاستثمارية بهدف تطوير المحافظة وتلبية الاحتياجات الأساسية، وتطوير وتهيئة كل الفرص الاستثمارية المستقبلية لتحقيق التطور والنمو الاقتصادي والسياحي بالمحافظة.
وأكد الأمير سعود بن جلوي أهمية تنمية المحافظة بعددٍ من المشروعات التنموية عن طريق المستثمرين، وفتح عديد الفرص الاستثمارية لهم، وتسهيل كل الإجراءات للمستثمرين.
"ابن جلوي" يرأس الاجتماع الثاني لمناقشة طرح مواقع في جدة للمستثمرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
رأس مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي بمكتبه أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني لمناقشة طرح عددٍ من المواقع الاستثمارية التي ترغب أمانة محافظة جدة في طرحها للمستثمرين، بحضور المهندس محمد الغامدي وكيل أمين محافظة جدة للاستثمار، والمهندس خالد الصاعدي مدير عام الشؤون التنموية بمحافظة جدة، وحسن دحلان أمين عام الغرفة التجارية بمحافظة جدة.
واطلع الأمير سعود بن جلوي خلال الاجتماع على عرض قدمه المهندس محمد الغامدي تضمن عددًا من المواقع الاستثمارية بهدف تطوير المحافظة وتلبية الاحتياجات الأساسية، وتطوير وتهيئة كل الفرص الاستثمارية المستقبلية لتحقيق التطور والنمو الاقتصادي والسياحي بالمحافظة.
وأكد الأمير سعود بن جلوي أهمية تنمية المحافظة بعددٍ من المشروعات التنموية عن طريق المستثمرين، وفتح عديد الفرص الاستثمارية لهم، وتسهيل كل الإجراءات للمستثمرين.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
01:02 AM
أكد أهمية تنمية المحافظة بعددٍ من المشروعات التنموية
رأس مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي بمكتبه أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني لمناقشة طرح عددٍ من المواقع الاستثمارية التي ترغب أمانة محافظة جدة في طرحها للمستثمرين، بحضور المهندس محمد الغامدي وكيل أمين محافظة جدة للاستثمار، والمهندس خالد الصاعدي مدير عام الشؤون التنموية بمحافظة جدة، وحسن دحلان أمين عام الغرفة التجارية بمحافظة جدة.
واطلع الأمير سعود بن جلوي خلال الاجتماع على عرض قدمه المهندس محمد الغامدي تضمن عددًا من المواقع الاستثمارية بهدف تطوير المحافظة وتلبية الاحتياجات الأساسية، وتطوير وتهيئة كل الفرص الاستثمارية المستقبلية لتحقيق التطور والنمو الاقتصادي والسياحي بالمحافظة.
وأكد الأمير سعود بن جلوي أهمية تنمية المحافظة بعددٍ من المشروعات التنموية عن طريق المستثمرين، وفتح عديد الفرص الاستثمارية لهم، وتسهيل كل الإجراءات للمستثمرين.
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المصدر : الخليج 365
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