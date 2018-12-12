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محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت مقترح حوكمة النماذج في السعودية .. واتخذ المجلس التوصيات اللازمة عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال آلية قياس وحوكمة إجراءات التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي. وتضمنت أهداف حوكمة النماذج الاقتصادية، وأهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية، ونموذج الحوكمة المستخدم في بعض الجهات الدولية، وكذلك النموذج المقترح لحوكمة النماذج في السعودية.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

"الشؤون الاقتصادية" يستعرض آلية قياس التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-12 عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال آلية قياس وحوكمة إجراءات التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي. وتضمنت أهداف حوكمة النماذج الاقتصادية، وأهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية، ونموذج الحوكمة المستخدم في بعض الجهات الدولية، وكذلك النموذج المقترح لحوكمة النماذج في السعودية.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة. 12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440 12:48 AM تضمنت مقترح حوكمة النماذج في السعودية.. واتخذ المجلس التوصيات اللازمة تضمنت مقترح حوكمة النماذج في السعودية.. واتخذ المجلس التوصيات اللازمة عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال آلية قياس وحوكمة إجراءات التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي. وتضمنت أهداف حوكمة النماذج الاقتصادية، وأهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية، ونموذج الحوكمة المستخدم في بعض الجهات الدولية، وكذلك النموذج المقترح لحوكمة النماذج في السعودية.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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المصدر : الخليج 365