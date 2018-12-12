"بلدية حبونا" توقع قرارات جزائية بحق مطاعم وبوفيهات

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كثّفت بلدية محافظة حبونا -التابعة لمنطقة نجران- جولاتها المسائية، وشددت الرقابية على المطاعم والبوفيهات والمطابخ بالمحافظة؛ للتأكد من جودة وسلامة المأكولات التي تقدمها للمستهلك.
وضبطت البلدية خلال الجولات الرقابية أطعمة غير جيدة تهدد صحة المستهلك، وكذلك عدم نظافة العاملين، وعدم التزامهم بالزي المخصص للعاملين بالمطاعم؛ حيث اتخذت البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة، قرارات جزائية وفقًا للوائح المعمول بها.
تابع الجولات رئيس البلدية مانع العوف، وشدد على إيقاع العقوبات على المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرونها، وخصوصًا ما يتعلق بصحة المستهلك.
وشكر "العوف" المراقبين العاملين في الميدان وحرصهم على المتابعة المستمرة فيما يخص صحة المستهلك.
"بلدية حبونا" توقع قرارات جزائية بحق مطاعم وبوفيهاتبندر آل عوض الخليج 365 2018-12-12
كثّفت بلدية محافظة حبونا -التابعة لمنطقة نجران- جولاتها المسائية، وشددت الرقابية على المطاعم والبوفيهات والمطابخ بالمحافظة؛ للتأكد من جودة وسلامة المأكولات التي تقدمها للمستهلك.
وضبطت البلدية خلال الجولات الرقابية أطعمة غير جيدة تهدد صحة المستهلك، وكذلك عدم نظافة العاملين، وعدم التزامهم بالزي المخصص للعاملين بالمطاعم؛ حيث اتخذت البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة، قرارات جزائية وفقًا للوائح المعمول بها.
تابع الجولات رئيس البلدية مانع العوف، وشدد على إيقاع العقوبات على المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرونها، وخصوصًا ما يتعلق بصحة المستهلك.
وشكر "العوف" المراقبين العاملين في الميدان وحرصهم على المتابعة المستمرة فيما يخص صحة المستهلك.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
12:12 AM
ضبطت بها أطعمة تهدد صحة المستهلك وعدم التزام العاملين بالزي
كثّفت بلدية محافظة حبونا -التابعة لمنطقة نجران- جولاتها المسائية، وشددت الرقابية على المطاعم والبوفيهات والمطابخ بالمحافظة؛ للتأكد من جودة وسلامة المأكولات التي تقدمها للمستهلك.
وضبطت البلدية خلال الجولات الرقابية أطعمة غير جيدة تهدد صحة المستهلك، وكذلك عدم نظافة العاملين، وعدم التزامهم بالزي المخصص للعاملين بالمطاعم؛ حيث اتخذت البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة، قرارات جزائية وفقًا للوائح المعمول بها.
تابع الجولات رئيس البلدية مانع العوف، وشدد على إيقاع العقوبات على المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرونها، وخصوصًا ما يتعلق بصحة المستهلك.
وشكر "العوف" المراقبين العاملين في الميدان وحرصهم على المتابعة المستمرة فيما يخص صحة المستهلك.
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المصدر : الخليج 365
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