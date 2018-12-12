شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يدشن «حركات ثقافية لذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء أمس، فعاليات المهرجان الثقافي الثالث لذوي الإعاقة (حركات ثقافية) الذي تنظمه جامعة الملك سعود ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر وعدد من الشخصيات ويستمر لمدة يومين.

وفور وصول سموه قام بافتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة ونفع عام معنية بذوي الإعاقة، إضافة لمعرض فني يقدم فيه الفنانون من ذوي الإعاقة أعمالهم في مجال الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والفنون البصرية وتقديم ورش عمل فنية بمشاركة وإشراف من الهيئة العامة للثقافة ، وتجول سموه على الأركان المشاركة بالمعرض.

وألقى مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة الرياض ، وأوضح أن احتفال الجامعةَ بيومِ الإعاقةِ العالمي؛ يأتي منَ مبدأ الحرصِ الذي تُوليهِ حُكُومُتنا الرشيدةُ بتوفيرِ كافةِ الإمكاناتِ لِذوي الاحتياجاتِ الخاصةْ، وإِعطاِئهمْ حُقُوَقْهم كاملةً أسوةً بأفرادِ المجتمعِ الآخرينْ ، وإدراكاً من الدولةِ - رعاها الله- لِدَوْرِهمْ الفاعلِ في المجتمعِ الذي يَنْتمونَ إِليهْ .

وأضاف الدكتور العمر أن جامعة الملك سعود تحرص على إقامةِ مثلِ هذهِ الاحتفاليةِ في إطار جهودها التوعويةِ بحقوقِ وواجباتِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ ، وتأكيداً على دَورها الريادي في خدمةِ ذوي الاجتياحاتِ الخاصةِ ، حَيْثُ كاَنتْ من أوائلِ الجامعاتِ التي فَتَحتْ أبوابها لقبولِ الطلابِ ذوي الإعاقة، كما بادرتْ بإنشاءِ مركزٍ يُعدُّ منَ أرْقَى وأفضلِ المراكزِ على مستوى جامعاتِ المملكةِ ودولِ الخليجْ.

وأكد أن الجامعة تَتَّبَعُ توجيهاتِ القيادة الرشيدة التي تؤكد على الاهتمام بذَوي الإعاقةِ على المستوياتِ الرسميةِ والاجتماعيةْ، إضافةً إلى ما تَبَنْته رؤيةُ المملكة 2030 من طرحِ مبادراتٍ تدريبيةٍ وتأهيليةٍ لتلك الفئة الغالية ، مشيراً إلى أنَّ كافة الجهودُ تَهْدِفُ لِتقديمِ الخدماتِ التي تُلبي تطلعاتِ ذوي الإعاقةِ، مِنْ خِلالِ إشراكِ المجتمعِ بكافةِ فئاتهِ وشرائحهِ في مساراتِ التنميةِ الاقتصاديةِ الحديثةْ، وَتُمْكِينِ فئاتِ ذوي الإعاقةِ، وإتاحةِ الفرصةِ لهمْ للعملِ والَتَعلُّمِ لِيكونوا عناصرً مساهمةً وفعالةً في التنمية الوطنية.

بعد ذلك كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن الجهات والأفراد الذين أسمهوا في خدمة ذوي الإعاقة، وكذلك الداعمين لمهرجان حركات في دورته الثالثة.

واختتم الحفل بعرض مسرحية بعنوان "أيعقل" بمشاركة مواهب مسرحية من ذوي الإعاقة.