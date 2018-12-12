شكرا لقرائتكم بعد الدفعة 13.. هل يستمر دعم حساب المواطن الشهر المقبل ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مواطن بشأن استمرار دعم برنامج حساب متابعات الخليج 365 الشهر المقبل، وهي الدفعة الـ14 من البرنامج، وهل هناك وقت محدد لإيقاف البرنامج؟

ورد خدمة عملاء حساب متابعات الخليج 365 بالتأكيد على أنه لا يوجد هناك مدة للدعم، فالبرنامج قائم وفي حال انطبقت على متابعات الخليج 365 شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق فسيتم صرف الدعم له بشكل شهري.

وفي وقت سابق، أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لضمان تحقيق أهداف البرنامج، يحرص على التأكد من إفصاح المستفيد عن إجمالي الدخل الشهري من خلال الجهات ذات العلاقة.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه يسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهي إعادة توجيه الدعم والمنافع الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال منصة موحدة، وثانيًا تخفيف الأثر المباشر وغير المباشر على الأسر والناتج عن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وأخيرًا تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

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