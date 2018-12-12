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شكرا لقرائتكم كم تستغرق الموافقة على حجز اسم تجاري إلكترونيًّا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - ردت وزارة التجارة والاستثمار على استفسار بشأن الفترة التي تستغرقها للموافقة على حجز اسم تجاري بشكل إلكتروني، وهل تتم في اليوم نفسه؟
قالت وزارة التجارة ردًّا على التساؤل: إنه يتم دراسة طلبات الأسماء التجارية من قبل الإدارة خلال 24 ساعة عمل.
كما أكدت التجارة أنه يشترط لإصدار السجل التجاري ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة وألا يرتبط بوظيفة حكومية.
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