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شكرا لقرائتكم صور.. زيادة الأحمال تُشعل مستودعًا للأعلاف في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أخمد الدفاع المدني في حائل، مساء أمس الثلاثاء، حريقًا اندلع في جزء من مستودع للأعلاف.
وأوضح الدفاع المدني أن الحريق سببه زيادة الأحمال على التوصيلة الكهربائية، فيما لم يسجل الحادث وقوع أي إصابات.
وأكد الدفاع المدني أن هناك 3 مسببات لحرائق الالتماس الكهربائي.
وأوضح المدني أن المسببات هي، التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالًا زائدة، وأخيرًا عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.
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