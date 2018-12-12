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شكرا لقرائتكم 4 روابط مفيدة للتعديل على ملفات PDF بسهولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - قدم المهتم بالتقنية عبدالعزيز الحمادي بعض الروابط المفيدة للتعديل على ملفات PDF بسهولة.
ويمكن دمج عدة ملفات PDF في ملف واحد عبر الرابط هنا
وعبر الرابط هنا يمكن تصغير حجم الـPDF
أما إعادة ترتيب وحذف صفحات معينة من الـPDF فيمكن عبر الرابط هنا
كما يمكن تحويل من PDF إلى بوربوينت عبر الرابط هنا
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