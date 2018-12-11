المتهم بقتل مسن العرضيات سلَّم نفسه للأمن بعد تضييق الخناق عليه

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علمت "الخليج 365" من مصادرها بإلقاء القبض على المتهم بجريمة قتل مسن العرضيات الجمعة الماضية.
وبيَّنت المصادر أن المتهم بادر بتسليم نفسه بالعرضيات بعد تضييق الخناق عليه من قِبل رجال الأمن، وهو طليق ابنة القتيل السبعيني.
وكانت جريمة مقتل السبعيني فاجعة في محافظة العرضيات والمحافظات المجاورة؛ إذ قُتل بطعنات عدة في فناء منزله بعد عودته من صلاة الجمعة.
وأوضح لـ"الخليج 365" في حينها ابن شقيقة القتيل أنه كان يردد قبل وفاته "ذبحني فلان"، وأنه هو من نقله للمستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله بدقائق معدودة.مقتل مسنّ "سبعيني" في فناء منزله بالعرضيات.. بعدة طعنات
المتهم بقتل مسن العرضيات سلَّم نفسه للأمن بعد تضييق الخناق عليهعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2018-12-12
علمت "الخليج 365" من مصادرها بإلقاء القبض على المتهم بجريمة قتل مسن العرضيات الجمعة الماضية.
وبيَّنت المصادر أن المتهم بادر بتسليم نفسه بالعرضيات بعد تضييق الخناق عليه من قِبل رجال الأمن، وهو طليق ابنة القتيل السبعيني.
وكانت جريمة مقتل السبعيني فاجعة في محافظة العرضيات والمحافظات المجاورة؛ إذ قُتل بطعنات عدة في فناء منزله بعد عودته من صلاة الجمعة.
وأوضح لـ"الخليج 365" في حينها ابن شقيقة القتيل أنه كان يردد قبل وفاته "ذبحني فلان"، وأنه هو من نقله للمستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله بدقائق معدودة.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
12:11 AM
أنهى حياته بطعنات عدة في فناء منزله بعد عودته من صلاة الجمعة
علمت "الخليج 365" من مصادرها بإلقاء القبض على المتهم بجريمة قتل مسن العرضيات الجمعة الماضية.
وبيَّنت المصادر أن المتهم بادر بتسليم نفسه بالعرضيات بعد تضييق الخناق عليه من قِبل رجال الأمن، وهو طليق ابنة القتيل السبعيني.
وكانت جريمة مقتل السبعيني فاجعة في محافظة العرضيات والمحافظات المجاورة؛ إذ قُتل بطعنات عدة في فناء منزله بعد عودته من صلاة الجمعة.
وأوضح لـ"الخليج 365" في حينها ابن شقيقة القتيل أنه كان يردد قبل وفاته "ذبحني فلان"، وأنه هو من نقله للمستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله بدقائق معدودة.
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المصدر : الخليج 365
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