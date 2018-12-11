"تقنية البنات" بالطائف تنظم مؤتمر TEDx خلال الشهر الحالي

محمد بن مسعود - الدمام - لأول مرة بالمحافظة وتتحدث فيه عدد من المتحدثات

تنظم الكلية التقنية للبنات بالطائف مؤتمر TEDx بإشراف مرخص من شركة TED العالمية، ولأول مرة في محافظة الطائف.

وتقرر موعد إقامة المؤتمر يوم الثلاثاء ١٨-٤-١٤٤٠هـ الموافق ٢٥-١٢-٢٠١٨م من الساعة ٤:٣٠ مساءً حتى الساعة١٠:٠٠ مساءً في مقر الكلية بحي الخالدية بالطائف.

وسيتم إتاحة الفرصة لعدد من المتحدثات من مدينة الطائف لإلقاء خطب ملهمة ومؤثرة في عدة مجالات كتطوير الذات والتربية والاختراعات والاكتشافات والتعليم والصيدلة، وذلك بهدف نشر رسائل إيجابية للمجتمع المحلي والعالمي.

يذكر أنه تم إتاحة الفرصة لسيدات المجتمع لحضور المؤتمر بمقر الكلية، وذلك من خلال شراء تذاكر الحضور من مقر الكلية خلال وقت الدوام الرسمي، أو الحصول عليها من نقطة البيع في "مول فالي سنتر"، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى السبت من الساعة ٦ مساءً إلى الساعة ١٠ مساءً.