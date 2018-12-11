شاهد.. العراقيون يحتفلون بفوز مبادرتهم بقلادة محمد بن فهد التطوعية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدوا أن الجائزة أدخلت الفرح والسرور على أهالي العراق

وسط أجواء من الفرح والسرور احتفل العراقيون بفوز مبادرتهم «ثورة الدنابر التطوعية» بالمركز الأول ضمن مجموعة الفائزين بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي، وذلك لما قدمته المبادرة من حملة تطوعية أطلقها شباب في الموصل لإزالة الأنقاض من الطرقات، وتقديم الخدمات لأهالي المدينة.

وأظهر الفيديو مجموعة من القائمين على المبادرة بتقديم الشكر والعرفان لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية، واللجنة التنظيمية على الجائزة، وإدخال السرور الغامر على أهالي العراق بعد فوزهم بالمركز الأول بالجائزة التطوعية.

وجاء فوز المبادرة في المجال البيئي بفعاليات حفل تكريم فائزين بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في العالم العربي، الأربعاء الماضي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع.

يذكر أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي تهدف إلى تحفيز التنافس في الأعمال التطوعية بالوطن العربي، ونشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع المنظمات الأهلية والجهات والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية المتميزة للإسهام في العملية التنموية، إلى جانب إبراز دور المؤسسات والجهات والأفراد بإعطائهم الاهتمام والتقدير حتى يواصلوا العمل في هذا الإطار.