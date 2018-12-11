"الإيسيسكو" تدين اقتحام قوات الاحتلال مقر وكالة الأنباء الفلسطينية في رام الله

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أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في مدينة رام الله، ومنع موظفي الوكالة من مغادرة مكاتبهم، واحتجازهم في مكتب التحرير، والاستيلاء على تسجيلات الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة بالمقر، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الموظفين.
وأكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري في بيان نشرته المنظمة اليوم، أن الاعتداء على صحفيين فلسطينيين عزل خلال مزاولة مهامهم الإعلامية، يعد خرقًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2222 الخاص بحماية الصحافيين الذي تم اعتماده في العام 2015م.
ودعا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، والفيدرالية الدولية للصحافيين لإدانة هذا الاعتداء الذي يتناقض مع خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تشرف على تنفيذها اليونيسكو بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
"الإيسيسكو" تدين اقتحام قوات الاحتلال مقر وكالة الأنباء الفلسطينية في رام اللهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-11
أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في مدينة رام الله، ومنع موظفي الوكالة من مغادرة مكاتبهم، واحتجازهم في مكتب التحرير، والاستيلاء على تسجيلات الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة بالمقر، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الموظفين.
وأكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري في بيان نشرته المنظمة اليوم، أن الاعتداء على صحفيين فلسطينيين عزل خلال مزاولة مهامهم الإعلامية، يعد خرقًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2222 الخاص بحماية الصحافيين الذي تم اعتماده في العام 2015م.
ودعا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، والفيدرالية الدولية للصحافيين لإدانة هذا الاعتداء الذي يتناقض مع خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تشرف على تنفيذها اليونيسكو بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
11:55 PM
"التويجري": الاعتداء على صحفيين عزل يعد خرقًا سافرًا لقرار مجلس الأمن
أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في مدينة رام الله، ومنع موظفي الوكالة من مغادرة مكاتبهم، واحتجازهم في مكتب التحرير، والاستيلاء على تسجيلات الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة بالمقر، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الموظفين.
وأكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري في بيان نشرته المنظمة اليوم، أن الاعتداء على صحفيين فلسطينيين عزل خلال مزاولة مهامهم الإعلامية، يعد خرقًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2222 الخاص بحماية الصحافيين الذي تم اعتماده في العام 2015م.
ودعا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، والفيدرالية الدولية للصحافيين لإدانة هذا الاعتداء الذي يتناقض مع خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تشرف على تنفيذها اليونيسكو بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
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المصدر : الخليج 365
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