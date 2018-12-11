دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرة تجسس تابعة للمليشيا بمديرية مريس

محمد بن مسعود - الدمام - تبين بعد فحصها أنها إيرانية الصنع ومزودة بكاميرات لرصد المواقع

تمكنت قوات من الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرة تجسس بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الدفاعات الجوية في اللواء 83 مدفعية تمكنت، ظهر اليوم، من إسقاط الطائرة التي كانت تسعى للوصول إلى معسكر الجميمة في المديرية، وتبين بعد فحص الطائرة أنها إيرانية الصنع، وكانت مزودة بعدة كاميرات، تستخدم في رصد المواقع والتجسس.