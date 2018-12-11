فرنسا.. سقوط قتيل و9 جرحى في إطلاق نار وسط مدينة ستراسبورغ

محمد بن مسعود - الدمام - وقع قرب سوق لعيد الميلاد.. والسلطات دعت السكان للابتعاد عن موقع الحادث

قُتل شخص على الأقل، وأصيب 9 آخرون، وذلك في إطلاق نار، وقع بوسط مدينة ستراسبورغ اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت السلطات الفرنسية.

وتفصيلاً، ذكرت الشرطة أن إطلاقًا للنار وقع وسط المدينة الواقعة شرقي فرنسا على الحدود الألمانية. فيما ذكر الدفاع المدني الفرنسي أن شخصًا قُتل، وأُصيب 9 أشخاص من جراء الحادث.

وحسب سكاي نيوز عربية، أشارت مصادر أمنية إلى أن حادث إطلاق النار وقع بالقرب من سوق لعيد الميلاد، ودعت السلطات الفرنسية السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث.

ودعت وزارة الداخلية الفرنسية العامة إلى البقاء في داخل المباني والمنازل في ستراسبورغ قائلة إنها تتعامل مع "حدث أمني خطير" في المدينة.

وذكر مصدر بقوات الأمن الفرنسية أن الحادث وقع بالقرب من سوق لبيع مستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورغ يجتذب ملايين السياح كل عام.

ولم ترد على الفور مزيد من التفاصيل عن طبيعة الهجوم، والدافع وراءه.

ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات في عامَي 2015 و2016، أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.

ونُفذت الهجمات إما بإيعاز أو بإلهام من تنظيم داعش.