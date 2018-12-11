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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الكمبودي، الدكتور عثمان حسن، الذي يزور السعودية حاليًا. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالعمل الإسلامي، والاهتمامات المشتركة. وزير الشؤون الإسلامية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الكمبودي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11 استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الكمبودي، الدكتور عثمان حسن، الذي يزور السعودية حاليًا. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالعمل الإسلامي، والاهتمامات المشتركة. 11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440 11:24 PM استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الكمبودي، الدكتور عثمان حسن، الذي يزور السعودية حاليًا. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالعمل الإسلامي، والاهتمامات المشتركة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، وزير الشؤون الإسلامية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الكمبودي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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