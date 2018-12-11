مسؤولون من "إمارة جازان": الذكرى الرابعة استحضار لهمة ملك وقائد عظيم

محمد بن مسعود - الدمام - رفع وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه -رعاه الله- مقاليد الحكم.

وقال "المديميغ" في كلمة له بتلك المناسبة: "تحل ذكرى البيعة الرابعة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم، والوطن ينعم بالعطاءات والخير والمنجزات التاريخية، مبيناً أنه بدعم خادم الحرمين ورعايته وبحكمته وحنكته السديدة أيده الله، رسم للوطن ملامح مستقبله المشرق بإذن الله من خلال رؤية ( المملكة 2030 ) ومتابعة سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك تطلعاً

منه أيده الله في مواصلة مسيرة التنمية والتطور ومواجهة كافة التحديات".

وأضاف وكيل إمارة جازان: "إن النظرة الثاقبة والعزيمة الصادقة والحزم أعظم صفات يتحلى بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وهو الذي يقود مسيرة وطن عظيم بمقدساته ومنهجه الدين الحنيف وتاريخ الوطن الخالد، حيث حمل -رعاه الله- هم الوطن ومسؤولياتها بتنوع أعمالها وباختلاف أحداثها وأزمنتها، فحيث يعد -أيده الله- مدرسة جامعة لكل القضايا والتي تمس الوطن والأمة".

واختتم وكيل إمارة منطقة جازان كلمته بهذه المناسبة الغالية قائلاً إنه "يحق لنا أن نفخر بقيادة رشيدة جعلت همها سلامة وأمن الوطن ورفاهية مواطنيه من خلال تلمس احتياجاته عبر زياراته لمختلف مناطق المملكة، سائلاً الله عز وجل أن يديم على وطننا العز خدمة للإسلام ورعاية للحرمين الشريفين واستقراراً للأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ لهذا الوطن عقيدته وأمنه ونهضته".

وقال وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ: "تطل علينا في هذه الأيام ذكرى بيعة مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، تلك الذكرى التي ما فتئ عبيرها يعانق قلب ووجدان كل مواطن سعودي منذ أن تولى - أيده الله - مقاليد الحكم ودفة القيادة".

وأضاف: "إن الحديث عن هذه الذكرى هو بحق استحضار لهمة ملك وقائد عظيم، رسم -بتوفيق من الله- لبلاده طريقاً زاد من رفعتها وكرس مكانتها بين الأمم في ظروف دقيقة اتسمت بكثرة المتغيرات الإقليمية والدولية، في رؤية تجلت ملامحها وتفاصيلها، في همةٍ وحكمةٍ وعزمٍ وحزمٍ أبهر القاصي قبل الداني وبات مضرب الأمثال في الحكمة والحنكة، يسانده في ذلك ويعضده سمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-، ولعل ما تحظى به بلادنا من حضور دولي مؤثر، وكذلك ما ينعم به شعبها ولله الحمد من أمن وأمان ورخاء ورغد من العيش، لخير شاهد بفضل الله على الرؤى السديدة لقيادتنا الرشيدة وأيضاً على ما توليه من اهتمام بالغ بالمواطن لتحقيق تطلعاته وآماله".

واختتم حديثه قائلاً: "نسأل الله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يكون لهما معيناً ونصيراً في كل ما من شأنه رفعة الإسلام والمسلمين ورفعة وتقدم بلادنا وأن يرد كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا إنه جواد كريم".

من جهته، أشاد مدير عام مكتب نائب أمير منطقة جازان سليمان بن سعيد أبو ملحه، بما تشهده المملكة العربية السعودية من إنجازات متلاحقة وقفزات تنموية عملاقة تسابق الزمن وتختصر العصور، وذلك بحكمة ورؤية قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه-.

وبين أن ذكرى البيعة الرابعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين تأتي والعالم أجمع يتطلع بكل عزة وفخر لما تقدمه المملكة من عطاءات وإنجازات ومساعدات على كافة الأصعدة المحلية والإقليمة والدولية والذي جعل للمملكة ميزة خاصة لدى كافة الدول العظمى.

وأضاف "أبو ملحة" أن الله -عز وجل- خص هذه البلاد بالحرمين الشريفين وهي قبلة المسلمين ومأوى أفئدتهم، وجعل عليها قادة أمناء ومخلصين يبذلون كل ما من شأنه رعاية وخدمة الحرمين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن وسط توفير كافة الإمكانيات والخدمات بمتابعة واهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكد مدير عام مكتب نائب أمير جازان أن ذكرى البيعة الرابعة المجيدة تسطر سنوات من النماء والعمل المتواصل في ضوء رؤية المملكة 2030 عبر تحقيق التحول الوطني 2020 وجودة الحياة للمواطنين عبر خدمات متكاملة وذات تميز هو هدف وطموح القيادة الرشيدة.

واختتم تصريحه مؤكداً أن قرارات وتطلعات ولاة الأمر، تصب في مصلحة الجميع وتخدم أبناء الوطن والمسلمين في كافة أنحاء العالم سائلاً الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وهذا الوطن الشامخ براية الحق والتوحيد.

من جهته، أكد مدير الشؤون الخاصة بمكتب نائب أمير جازان، وليد بن سلطان الصنعاوي، أن ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الحكم هي ذكرى متجددة من الحزم والعزم والبناء والنماء نجدد فيها الولاء ونعلن فيها الفخر بملك استثنائي أرسى فينا دعائم وطن مستقر تعلو به أيادي الإصلاح والنهضة من جهة وقطع بنا دابر سهام أعداء تتربص بالوحدة واللحمة الوطنية من جهة أخرى.



وأضاف: "عام حافل بالتحديات والإنجازات التي تثبت للعالم دوماً أن الشعب السعودي على قلب رجل واحد، ولاؤه واعتداده لله ثم للمليك والوطن أسأل الله أن يعيدها أعواماً مديدة وبلادنا ترفل بالمزيد من النماء والازدهار والاستقرار في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله وأدام عزهما".

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