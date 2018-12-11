الأهلي: النفيعي يتكفل بتذاكر مباراة الشباب .. والحاج يبدأ تدريباته

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محمد بن مسعود - الدمام - تكفل ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي، بقيمة حصة نادي الأهلي من تذاكر مباراة الفريق أمام ضيفه الشباب، السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال النادي: يأتي ذلك تقديرًا من رئيس النادي للجماهير الأهلاوية التي ظلت تساند الفريق في كل البطولات التي يشارك فيها.
وعلى صعيد التدريبات، دشن عثمان الحاج القادم الجديد من فريق جدة، أولى تدريباته مع فريق الأهلي.
وعقد الأرجنتيني بابلو جويدي محاضرة نظرية قبل بداية الحصة التدريبية، تناولت برنامج الفريق استعدادًا للمباراة المقبلة.
الأهلي: النفيعي يتكفل بتذاكر مباراة الشباب .. والحاج يبدأ تدريباتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
تكفل ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي، بقيمة حصة نادي الأهلي من تذاكر مباراة الفريق أمام ضيفه الشباب، السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال النادي: يأتي ذلك تقديرًا من رئيس النادي للجماهير الأهلاوية التي ظلت تساند الفريق في كل البطولات التي يشارك فيها.
وعلى صعيد التدريبات، دشن عثمان الحاج القادم الجديد من فريق جدة، أولى تدريباته مع فريق الأهلي.
وعقد الأرجنتيني بابلو جويدي محاضرة نظرية قبل بداية الحصة التدريبية، تناولت برنامج الفريق استعدادًا للمباراة المقبلة.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
11:27 PM
تكفل ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي، بقيمة حصة نادي الأهلي من تذاكر مباراة الفريق أمام ضيفه الشباب، السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال النادي: يأتي ذلك تقديرًا من رئيس النادي للجماهير الأهلاوية التي ظلت تساند الفريق في كل البطولات التي يشارك فيها.
وعلى صعيد التدريبات، دشن عثمان الحاج القادم الجديد من فريق جدة، أولى تدريباته مع فريق الأهلي.
وعقد الأرجنتيني بابلو جويدي محاضرة نظرية قبل بداية الحصة التدريبية، تناولت برنامج الفريق استعدادًا للمباراة المقبلة.
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المصدر : الخليج 365
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