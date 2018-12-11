السعودية اليوم / مذكرة تعاون بين المركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب بالجزائر والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي



الجزائر 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

عقد المركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب بالجزائر اليوم، مذكرة تعاون مع الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وستسمح المذكرة للجهازين بالتعاون عن طريق تبادل الخبرات والممارسات في مجال مكافحة الإرهاب وإعداد خطة عمل تنفيذية في المجال.

يشار إلى أن المركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الذي مقره الجزائر هو جهازٌ تابع للمفوضية الأفريقية فيما الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب هو الجهاز الدائم لمنظمة شنغهاي للتعاون وهي منظمة إقليمية أسيوية أنشئت عام 2001م بشنغهاي وتضم ثمانية أعضاء هم الصين وروسيا والهند وقيرغيزستان وكزاخستان وطاجيكستان وأوزباكستان وباكستان.

// انتهى //

22:47ت م

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الجزائر 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسعقد المركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب بالجزائر اليوم، مذكرة تعاون مع الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون.وستسمح المذكرة للجهازين بالتعاون عن طريق تبادل الخبرات والممارسات في مجال مكافحة الإرهاب وإعداد خطة عمل تنفيذية في المجال.يشار إلى أن المركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الذي مقره الجزائر هو جهازٌ تابع للمفوضية الأفريقية فيما الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب هو الجهاز الدائم لمنظمة شنغهاي للتعاون وهي منظمة إقليمية أسيوية أنشئت عام 2001م بشنغهاي وتضم ثمانية أعضاء هم الصين وروسيا والهند وقيرغيزستان وكزاخستان وطاجيكستان وأوزباكستان وباكستان.// انتهى //22:47ت م0298

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