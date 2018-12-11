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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «الكهرباء»: التحول للعدادات الذكية خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
شركات سعودية بدأت في إنتاجها
وقال «الشهري»، في تصريح لـ ”الخليج 365”، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، للإعلان عن فعاليات المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية 2018، إن شركة الكهرباء بالمملكة وصلت إلى مراحل متقدمة في الشبكة الذكية، والتي من خلالها يمكن اكتشاف أي عطل أو أي خلل من خلال مركز التحكم والاسراع في إصلاحه دون الحاجة إلى إرسال فرق للبحث لمكان الخلل.
وأوضح أن العدادات الذكية تخير المشترك بين أن يحصل على الخدمة عن طريق عمليات الشحن أو الفواتير، وقال: «عندما يرغب المشترك في عملية الشحن كل ما يحتاجه هو الاتصال بشركة الكهرباء ويحدد قيمة المبلغ الذي يرغب دفعه مقابل الكهرباء، وقبل انتهاء قيمة الاستهلاك يتم اخطاره دون الحاجة إلى المراجعة لمكاتب الكهرباء بل يمكنه الحصول على الخدمة عن طريق الاتصال».
وأكد أن العدادات الذكية تمكن من التحكم في الخدمة، موضحا أن هناك مصانعًا وشركات سعودية بدأت في إنتاج العدادات الذكية، التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمة عن طريق الدفع المقدم لا تحتاج إلى شرائح.
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