شكرا لقرائتكم شاشة #السعودية تتصدر الحدث في ذكرى بيعة الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استمرارًا للنجاحات المتوالية لتغطيات المناسبات المهمة، عرض التلفزيون السعودي مساء الاثنين الماضي في بث مباشر حلقة خاصة احتفاءً بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم من تقديم المذيع عبدالعزيز القحطاني والمذيعة نهى الحربي.

وشارك فيها وكيل محافظ هيئة الاستثمار إبراهيم السويل، المشرف على القمرين الصناعية “سعودي سات 5” الدكتور بدر السويدان، والدكتورة فوزية الحربي، وذلك في “النخيل مول” بمدينة الرياض.

وفي بداية الحلقة، تحدث وكيل محافظ هيئة الاستثمار إبراهيم السويل، عن زيادة حجم التراخيص الممنوحة

والاستثمار خلال السنوات الأربع الماضية، فيما عرج المشرف على القمر الصناعي وعضو الفريق الدكتور بدر السويدان في حديثه عن القمرين الصناعية “سعودي سات5” والذي أطلق مؤخرًا بأيدي سعودية 100٪، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعد نقلة نوعية في هذا المجال، وعبرت الدكتورة فوزية الحربي عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك لتمكين المرأة في العديد من المجالات كالرياضية والمجالس البلدية.

وتحدث الضيوف حول مكانة المملكة الدولية والإقليمية ومحاربتها للإرهاب، بالإضافة إلى الاهتمام بالأمن السيبراني ومواكبته للتطور السريع في شتى المجالات.

واعتبروا أن هناك نقلة تاريخية منذ تسلم خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في مجال التعليم ودعم مخرجاته، والتطور الاقتصادي الكبير، وتدشين عدد من المشاريع التنموية، ومحاربة الفساد بشتى أنواعه.

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